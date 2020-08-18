منع الطبيبة من السفر.. تطورات أزمة نسيان فوطة في بطن مريضة

بدأت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، تحقيقاتها في الشكوى المقدمة ضد طبيبة تعمل بأحد المستشفيات الخاصة بالمدينة، على إثر نسيان فوطة داخل بطن مريضة أثناء العملية القيصرية؛ ما تسبب في تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة.

وقال متحدث صحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق، أن صحة المدينة باشرت التحقيق في الشكوى المقدمة ضد طبيبة تعمل في مستشفى خاص قامت بترك فوطة ‏في بطن مريضة بعد عملية قيصرية، وتمت إحالة الشكوى للجهة المختصة للتحقيق وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حولها.

وأوضح أبوعنق أن المدعي قد حضر وجرى أخذ أقواله، وتم منع سفر الطبيبة لحين الانتهاء من القضية.