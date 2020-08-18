بالفيديو.. اتلاف 1700 كرتون مشروبات غازية منتهية الصلاحية بالمدينة المنورة

مع ضبط 3 وافدين مخالفين للاشتراطات الصحية..
أعلنت أمانة المدينة المنورة، ضبط مستودع مخالف وإتلاف أكثر من 1700 كرتون لمشروبات غازية منتهية الصلاحية.
ونشرت الأمانة، عبر حسابه على تويتر، فيديو للمخزن المخالف، مشيرة إلى أن الفرق الرقابية في بلدية (أحد) ضبطت المخزن في حي الروضة، وتم ضبط ثلاثة وافدين مخالفين للاشتراطات الصحية.
وكانت الفرق الرقابية في بلدية (العاقول) وقوة المهمات والواجبات الخاصة، ضبطت، أمس الإثنين، موقعًا مخالفًا لتصنيع المطابخ، وجرى ضبط 7 عمالة مخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
#فيديو|| #أمانة_المدينة تضبط مستودع مخالف وتتلف أكثر من 1700 كرتون لمشروبات غازية منتهية الصلاحية ..#خدماتنا_للمدينة_أمانة #المدينة_المنورة pic.twitter.com/xSupCUzysn— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) August 18, 2020
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