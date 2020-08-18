رفع 153الف م3 من الأنقاض ومخلفات البناء في الجوف

رفعت أمانة منطقة الجوف 153169 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء في مدينة سكاكا خلال عام، وشملت الأعمال رفع أنقاض مجهولة المصدر بواقع 41160 متر مكعب، إلى جانب 112000 متر مكعب من مخلفات البناء.

وأكدت الأمانة أن الفرق المختصة تواصل بشكل مستمر جهودها لرفع الأنقاض ومخلفات البناء في الأحياء والساحات والمواقع العامة والأراضي الفضاء، ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وبينت تطبيق الحد الأعلى من الغرامات عند ضبط أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء مع حجز المركبة وتكليف المخالف برفع الأنقاض وتنظيف الموقع وفقاً لتوجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .