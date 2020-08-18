رفع 153الف م3 من الأنقاض ومخلفات البناء في الجوف

وأكدت الأمانة أن الفرق المختصة تواصل بشكل مستمر جهودها لرفع الأنقاض ومخلفات البناء في الأحياء والساحات والمواقع العامة والأراضي الفضاء، ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.
وبينت تطبيق الحد الأعلى من الغرامات عند ضبط أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء مع حجز المركبة وتكليف المخالف برفع الأنقاض وتنظيف الموقع وفقاً لتوجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .
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