السعودية اليوم / رئيس جامعة الجوف يرأس اجتماعاً لمناقشة خطة العودة للدراسة ويشدد على تطبيق الجودة



سكاكا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

رأس رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع اليوم اجتماعاً بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة لمناقشة تفاصيل خطة العودة للدراسة للعام الجامعي القادم وفق القرار الصادر عن وزارة التعليم مؤخراً.

ووجه الدكتور الشايع خلال الاجتماع بمضاعفة الجهود والاهتمام بسير العملية التعليمية وفق أحدث معايير الجودة لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً على عمداء الكليات مسؤولية جودة العملية التعليمية وعلى ضرورة الاهتمام بالدور التعليمي والبحثي والمجتمعي للجامعة، والاهتمام بتفعيل آليات متابعة سير العملية التعليمية وضبطها في كليات الجامعة والاهتمام بالأنشطة الطلابية والبرامج التي تساعد الطلبة على تحقيق نتائج إيجابية.

وحث الدكتور الشايع أعضاء هيئة التدريس على التفاعل مع خطة العودة، موضحاً أن معايير الجودة لن تتحقق دون إشراك الجميع في التخطيط وتعاونهم وإخلاصهم في التنفيذ.

من جانبه استعرض وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشمري مع عمداء الكليات تفاصيل خطة الدراسة للمرحلة الجامعية والدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442 هـ بالجامعة مشتملةً على الإجراءات التي ستقوم الجامعة بتطبيقها أثناء العودة للدراسة الجامعية بما فيها الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة

// انتهى //

16:44ت م

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سكاكا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسرأس رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع اليوم اجتماعاً بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة لمناقشة تفاصيل خطة العودة للدراسة للعام الجامعي القادم وفق القرار الصادر عن وزارة التعليم مؤخراً.ووجه الدكتور الشايع خلال الاجتماع بمضاعفة الجهود والاهتمام بسير العملية التعليمية وفق أحدث معايير الجودة لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً على عمداء الكليات مسؤولية جودة العملية التعليمية وعلى ضرورة الاهتمام بالدور التعليمي والبحثي والمجتمعي للجامعة، والاهتمام بتفعيل آليات متابعة سير العملية التعليمية وضبطها في كليات الجامعة والاهتمام بالأنشطة الطلابية والبرامج التي تساعد الطلبة على تحقيق نتائج إيجابية.وحث الدكتور الشايع أعضاء هيئة التدريس على التفاعل مع خطة العودة، موضحاً أن معايير الجودة لن تتحقق دون إشراك الجميع في التخطيط وتعاونهم وإخلاصهم في التنفيذ.من جانبه استعرض وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشمري مع عمداء الكليات تفاصيل خطة الدراسة للمرحلة الجامعية والدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442 هـ بالجامعة مشتملةً على الإجراءات التي ستقوم الجامعة بتطبيقها أثناء العودة للدراسة الجامعية بما فيها الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بكل فاعلية وجودة ويعزز الاستفادة من التجربة الناجحة للجامعة في عملية التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الحضور للجامعات في العام الجامعي الماضي.// انتهى //16:44ت م0162

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