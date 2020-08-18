السعودية اليوم / تعليم الشرقية يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد 1442هـ



الدمام 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

عقدت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية اليوم (عن بعد) الاجتماع الدوري للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم 1442هـ، برئاسة مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان، ومشاركة أعضاء وعضوات اللجنة.

وأوضح أمين إدارة التعليم عضو ومقرر اللجنة أنور الزهراني، أن الاجتماع استعرض توصيات محضر الاجتماع السابق بالوقوف على الإجراءات التي تمت من قبل الإدارات المعنية وناقش فرص التحسين، ومؤشرات الاستعداد للمنطقة وفقا للبرنامج الوزاري، إضافة للوقوف على مجريات خطة تسليم المقررات لمكاتب التعليم وصولاً للمدارس وانتهاءٍ بتسليمها بأيدي الطلبة، والوقوف على متابعة خطة التعليم (عن بعد) طبقاً للخطط الموضوعة للعودة للدراسة، وكذلك الوقوف على استعدادات مكاتب التعليم وجاهزيتها لبدء العام الدراسي.

من جانب آخر قام الدكتور الشلعان يرافقه عدد من القيادات التعليمية اليوم، بجولة ميدانية للتأكد من جاهزية مدارس تعليم المنطقة، شملت مدرسة مكة المتوسطة بالدمام، وابتدائية عبدالله بن عباس، وثانوية الخليج، إضافة إلى ملحق الطفولة البكرة بمقر ابتدائية الثامنة بالدمام.

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16:25ت م

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