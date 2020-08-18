السعودية اليوم / مدير مستشفى كرى العام في محافظة مأرب يشيد بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة للمستشفى وتمكينه من تقديم مختلف الخدمات الطبية



مأرب 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

أشاد مدير مستشفى كرى العام في محافظة مأرب الدكتور لؤي سليمان بدعم وجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمستشفى منذ بداية العام الجاري 2020م الأمر الذي مكنه من تقديم مختلف الخدمات الطبية للمرضى والمصابين.

وقال الدكتور لؤي سليمان في تصريح صحفي إن المركز قام بتقديم معدات ومستلزمات وأدوية طبية متنوعة ساهمت في تعزيز قدرات المستشفى بتقديم خدمات صحية شاملة لجميع المرضى، مبينًا إن من بين هذه المعدات جهاز الأشعة المقطعية الذي استفاد منه 687 مريضًا، حيث كان له دور كبير في تشخيص الأمراض والتخفيف من معاناة المرضى.

وعبر عدد من المستفيدين عن عميق شكرهم وعرفانهم لما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز من خدمات متنوعة كانت عونًا لهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية

يذكر أن المركز وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 218 مشروعًا صحيًا في جميع المحافظات اليمنية، وذلك استشعارًا من القيادة الحكيمة -رعاها الله- بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

// انتهى //

16:21ت م

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مأرب 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأشاد مدير مستشفى كرى العام في محافظة مأرب الدكتور لؤي سليمان بدعم وجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمستشفى منذ بداية العام الجاري 2020م الأمر الذي مكنه من تقديم مختلف الخدمات الطبية للمرضى والمصابين.وقال الدكتور لؤي سليمان في تصريح صحفي إن المركز قام بتقديم معدات ومستلزمات وأدوية طبية متنوعة ساهمت في تعزيز قدرات المستشفى بتقديم خدمات صحية شاملة لجميع المرضى، مبينًا إن من بين هذه المعدات جهاز الأشعة المقطعية الذي استفاد منه 687 مريضًا، حيث كان له دور كبير في تشخيص الأمراض والتخفيف من معاناة المرضى.وعبر عدد من المستفيدين عن عميق شكرهم وعرفانهم لما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز من خدمات متنوعة كانت عونًا لهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها.ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة بدعم الجانب الصحي باليمن ومختلف البلدان الأخرى.يذكر أن المركز وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 218 مشروعًا صحيًا في جميع المحافظات اليمنية، وذلك استشعارًا من القيادة الحكيمة -رعاها الله- بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //16:21ت م0154

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير مستشفى كرى العام في محافظة مأرب يشيد بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة للمستشفى وتمكينه من تقديم مختلف الخدمات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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