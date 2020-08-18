السعودية اليوم / لجنة التعديات بمحافظة الجموم تبحث حصر التعديات على مجاري السيول والأودية بالمحافظة



مكة المكرمة في 28 ذو الحجة 1441هـ الموافق18اغسطس 2020م واس

بحثت لجنة التعديات بمحافظة الجموم اليوم حصر التعديات على مجاري السيول والأودية بالمحافظة، وذلك بمقر مكتب الوزارة البيئة والمياه والزراعة .

وناقش مدير مكتب وزارة البيئة بالمحافظة المهندس سالم بن باتع البشري الكتيب الذي صدر من اللجنة سابقاً الذي يحتوي على حصر جميع التعديات بالمحافظة والمركز التابعة لها مع أعضاء اللجنة .

كما ناقشت اللجنة أضرار التعديات في تغيير مسار الأودية وأضرارها على لأرواح والممتلكات عند هطول الأمطار إلى جانب آلية العمل بالوقوف على كل تعدٍ على حدة.

يشار إلى أن اجتماع اللجنة جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بشأن الحالة المناخية التي تشهدها معظم محافظات المنطقة خلال الفترة الحالية والمتمثلة في هطول الأمطار وما يصاحبها من هبوب الرياح والعواصف الرعدية .

// انتهى //

16:21ت م

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