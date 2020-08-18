ثقافي / جامعة الشمالية تنظم دورة عن "التحليل الإعلامي للمواد المقروءة والمرئية"



عرعر 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

تنظم جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر دورة عن بعد بعنوان "التحليل الإعلامي للمواد المقروءة والمرئية" يوم الجمعة القادم .

واوضحت الجامعة أن الدورة ستكون على الرابط التالي https://cutt.us/HMaWh ، مشيرة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن مبادرة صيفنا مهارات .

// انتهى //

16:12ت م

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