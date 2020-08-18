السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يطلق دبلوم القيادة الأكاديمية



جدة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

أطلق معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، دبلوم القيادة الأكاديمية لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة.

ويعد دبلوم القيادة الأكاديمية برنامــجا تطويريا وتدريبيا لقيادات الأقسام العلمية بالجامعة , يشمل الجدارات الرئيسة المطورة، بناءً على أحدث الدراسات والتجارب العلمية لقيادة الأقسام العلمية بفاعلية وكفاءة أعلى , حيث أن الجدارات مقسمة إلى ثلاثة أنواع قيادية وإدارية وأكاديمية.

ويندرج تحت كل نوع من تلك القيادات قائمة من الجدارات التي يصل عددها الإجمالي لـ 19 جدارة، يتطلب تنميتها في رؤساء ومشـرفات الأقسام العلمية، ترتبط بها قيـم جامعة الملك عبدالعزيز , وتضم الاستدامة والابتكار والتميز والمواطنة والتعاون والإحسان والتقوى.

من جانبه بيّن رئيس اللجنة العلمية للبرنامج الدكتور هاني بن سامي برديسي، أن الدبلوم المستحدث موجه لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية الحاليين وأعضاء هيئة التدريس المرشحين لمنصب رئيس أو مشرفة قسم علمي، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير أداء وإنتاجية الأقسام العلمية في الجامعة من خلال تطوير قياداتها ومساعدة رؤساء ومشرفات الأقسام على بناء مشاريع تطويرية تساعد في الارتقاء بأقسامهم العلمية وبناء صف من القيادات الأكاديمية من رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية مؤهلين لشغل المناصب القيادية الأكاديمية المختلفة.

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15:42ت م

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