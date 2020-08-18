شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين مؤيد ومعارض.. ”الخليج 365” ترصد أراء المواطنين حول «التعليم عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

مت بين مؤيد ومعارض، تبايت آراء المواطنين في "التعليم عن بُعد".. ورصدت "اليوم" في تقرير مصور هذه الاراء:

قال عبدالله كدسة: "عندى ابناء بالمدارس وهم سوف يتابعون دراسته حسب المواعيد المقررة وايضا ابنائي في الجامعة فسوف يذهبون للمقررات العملية"، في حين تتسائل " أم سلطان " عما إذا كان هناك توجيه لللمدارس الخاصة بأى تخفيضات على المصروفات لان هناك مدارس تطلب مبالغ كبيرة رغم ان الدراسة أصبحت عن بعد.

أما منصور محفوظ فيقول أن الامهات أصبح عليهن مسؤولية كبيرة خلال الدراسة "عن بعد" حيث وجب عيهن المتابعة المستمرة والمتواصلة لابنائهن، كما أن المعلمين والمعلمات لابد وأن يتابعوا الطلبة أكثر ويبسطوا المواد الدراسية مسؤولية ف المتابعة والدرسيتن عليهم مسؤولية اكبر.

وقال سعيد الشعراني أنه على وزارة التعليم أن تجري تهيئة للمعليمن لنقل الدرس بصورة واضحة خلال التعليم عن بعد ووان تكون الدراسة بسهولة ودون أي تعقيد.