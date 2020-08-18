، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7853.57 نقطة ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 96.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7853.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الباحة، وزجاج، ونماء للكيماويات، والأسماك، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، والواحة، ودلة الصحية، وطيبة، وأسمنت الجنوب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و2.11%.
وكانت أسهم شركات الأسماك، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وأرمكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومكة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 419.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8129.90 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم تقاسمتها 761 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7853.57 نقطةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-18
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 96.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7853.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الباحة، وزجاج، ونماء للكيماويات، والأسماك، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، والواحة، ودلة الصحية، وطيبة، وأسمنت الجنوب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و2.11%.
وكانت أسهم شركات الأسماك، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وأرمكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومكة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 419.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8129.90 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم تقاسمتها 761 صفقة.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
03:59 PM
بتداولات تجاوزت 7.6 مليارات ريال لأكثر من 320 مليون سهم
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 96.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7853.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الباحة، وزجاج، ونماء للكيماويات، والأسماك، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، والواحة، ودلة الصحية، وطيبة، وأسمنت الجنوب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و2.11%.
وكانت أسهم شركات الأسماك، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وأرمكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومكة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 419.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8129.90 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم تقاسمتها 761 صفقة.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7853.57 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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