محمد بن مسعود - الدمام - قالت في بيان: المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية.. ونحتفظ بحقنا القانوني نفت سفارة خادم الحرمين في لبنان خبر منشور في أحد الصحف والمنسوب للسفير وليد بخاري بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري. وقالت السفارة في بيانها إنها تود أن توضح أن هذا الخبر عارٍ من الصحة، وإن السفير لم يتحدث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره، وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أن السفارة تحتفظ بحقها القانوني في هذا الشأن.سفارة خادم الحرمين الشريفين لبنان

السفارة في لبنان تنفي الخبر المنسوب لـ"بخاري": مفبرك والمتمعن يفهم مغزاه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-18 نفت سفارة خادم الحرمين في لبنان خبر منشور في أحد الصحف والمنسوب للسفير وليد بخاري بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري. وقالت السفارة في بيانها إنها تود أن توضح أن هذا الخبر عارٍ من الصحة، وإن السفير لم يتحدث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره، وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أن السفارة تحتفظ بحقها القانوني في هذا الشأن. Advertisements 18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 03:37 PM قالت في بيان: المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية.. ونحتفظ بحقنا القانوني قالت في بيان: المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية.. ونحتفظ بحقنا القانوني نفت سفارة خادم الحرمين في لبنان خبر منشور في أحد الصحف والمنسوب للسفير وليد بخاري بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري. وقالت السفارة في بيانها إنها تود أن توضح أن هذا الخبر عارٍ من الصحة، وإن السفير لم يتحدث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره، وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أن السفارة تحتفظ بحقها القانوني في هذا الشأن.

، السفارة في لبنان تنفي الخبر المنسوب لـ"بخاري": مفبرك والمتمعن يفهم مغزاه ،

المصدر : الخليج 365

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