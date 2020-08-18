السفارة في لبنان تنفي تصريحاً مكذوباً على لسان بخاري

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السفارة في لبنان تنفي تصريحات مكذوبة للسفير بخاري
حول محاكمة قتلة رفيق الحريري
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت السفارة السعودية في لبنان تصريحًا مكذوبًا منسوبًا زورًا إلى السفير السعودي وليد بخاري حول محكمة العدل الدولية التي تصدر اليوم حكمها بشأن اغتيال رفيق الحريري.
وقالت السفارة في بيان لها : إشارة إلى الخبر المنشور في أحد الصحف والمنسوب لسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري.
تود السفارة أن توضح أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، وأن السفير لم يتحدث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أن السفارة تحتفظ بحقها القانوني في هذا الشأن.
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