تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان

2020-08-18

متابعات الخليج 365 - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية على المنطقة تشمل محافظات أبو عريش، والحرث، والداير، والريث، والطوال، والعارضة، وصبيا، وفيفا، وهروب.

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أمطار جازان مستمرة

وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة (08:00) من مساء اليوم ، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ؛ وذلك بنشاط في الرياح السطحية بإتجاه جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة المثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج البحرية من متر إلى مترين مع تدني في مدى الرؤية وتشمل مدينة جيزان والدرب، وفرسان وتستمر حتى الساعة (07:00)مساء .

التقيُّد بتعليمات السلامة

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في مياه راكدة أو تجمعات مائية ، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني (هنا).

جاهزية تامة

وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بجازان بجاهزية تامة وتعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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