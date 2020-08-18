شكرا لقرائتكم حركة النقل الداخلي تشمل 1112 معلمًا في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-18 حركة النقل الداخلي تشمل 1112 معلمًا في القصيم متابعات الخليج 365 - واس Advertisements دشن المساعد المدرسي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم عبدالرحمن الصمعاني حركة النقل الداخلي للعام 1442هـ . وأوضح الصمعاني أن حركة النقل لهذا العام 1442هـ حققت رغبات 1112 معلم ومعلمة وشملت أيضا رغبات المكلفين بالتشكيلات المدرسية والتي تهدف إلى تحقيق رغبات المعلمين والمعلمات والعاملين بالتشكيلات المدرسية وذلك لخلق بيئة تعليمية متميزة وضمان استقرار انطلاقة العام الدراسي الجديد بكل جدية . معايير حركة النقل الداخلي وبين أن نتائج الحركة اعتمدت على معايير المفاضلات الرسمية حيث يمكن للمعلم والمعلمة الاستعلام عن الحركة عبر نظام “نور” باستخدام رقم المستخدم الخاص .

الجدير بالذكر أن استقبال الاعتراضات سيكون متاحاً إلكترونيًا خلال الفترة ٢٨ ذو الحجة وحتى الثاني من محرم ١٤٤٢ ﮪ .



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