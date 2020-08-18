103 مدارس أهلية في حفر الباطن تخفض الرسوم الدراسية

2020-08-18

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تفاعلت المدارس الأهلية بحفر الباطن مع قرار التعليم عن بعد وقامت 103 مدارس أهلية بتخفيض الرسوم الدراسية مراعاة لظروف أولياء أمور الطلاب والطالبات.

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وقال مدير التعليم “إن هذه المبادرة غير المستغربة لملاك المدارس الأهلية تعكس استشعارهم لواجبهم الوطني تجاه أبناء وبنات المحافظة الملتحقين بهذه المدارس، مؤكدًا على حرص الإدارة والمدارس على مراعاة ظروف الأهالي في ظل هذه الجائحة”.

وأضاف “أن نسب التخفيض تراوحت ما بين 50-60 % فيما قررت بعض المدارس مجانية الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول والبعض الآخر خلال مدة التعليم عن بعد “.

ومن جهة أخرى، سلمت عدد من المدارس الكتب الدراسية لطلابها وسط إجراءات احترازية من تباعد وفحص والالتزام بلبس الكمامة.

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