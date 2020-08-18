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ضبط مواطن حرق 25 شاحنة أعلاف في حفر الباطن
سكب مادة قابلة للاشتعال وأضرم النار فيها
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت شرطة الشرقية من تحديد هوية المتورط في إضرام النيران في عدد من شاحنات نقل الأعلاف في حفر الباطن.
وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن في حالتي اشتباه بحريقين طالا (25) شاحنة لنقل الأعلاف بالمحافظة بتاريخ 14 و 20 ذي الحجة 1441هـ، أظهرت أنهما كانا نتيجة لسكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النار فيها.
وقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال – بتوفيق الله – عن تحديد هوية المتورط بذلك وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
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