استشاري لـ”المواطن”: تناول السوائل الحارة لا يعالج التهاب اللوز

2020-08-18

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف، من إهمال علاج التهاب اللوزتين عند الأطفال، إذ إن كثيرًا من أفراد الأسر يتصرفون بطريقة خاطئة بحثّ الأطفال على تناول السوائل الحارة.

دور اللوزتين الوقائي

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن التهاب اللوزتين عبارة عن التهاب يصيب الغدد اللمفاوية الحلقية والأنسجة التي تقع على جانبي الجزء الخلفي من الحلق، إذ يتمثل دور اللوزتين في حماية الجسم من مسببات الالتهابات المختلفة التي تهاجم الجسم عن طريق الفم، ويكون ذلك عن طريق إنتاج خلايا الدم البيضاء والتي تساعد الجسم في مكافحة العدوى التي يتعرض لها.

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ولفت إلى أنه في معظم الأحيان يكون التهاب اللوزتين مصحوبًا بالتهاب في الحلق، مع التنويه بأن التهاب الحلق الناتج عن البكتيريا العقدية للأطفال فوق العامين قد يسبب الحمى الروماتزمية إذا تركت دون علاج.

أسباب إصابة الأطفال

وعزا الدكتور الشريف أسباب الإصابة بالتهاب اللوز عند الأطفال إلى ٦ نقاط هي:

تعرض الطفل لعدوى بكتيرية وهي تشكل حوالي 30% من حالات الإصابة.

الإصابة بالتهاب فيروسي وهو يشكل حوالي 40% من حالات الإصابة ومن أكثرها انتشارًا الإصابة بفيروس هيموفيلس أنفلونزا.

تعرض الطفل لبعض المهيجات مثل الدخان وبعض المواد الكيميائية.

الإصابة بالفطريات وأورام اللوزتين والحلق.

التهاب الجيوب الأنفية والحساسية.

في حالة معاناة الطفل من الارتداد المريئي.

العلاج الجراحي للوز

وحول العلاج قال الدكتور الشريف: هناك طرق لعلاج اللوز عند الأطفال حيث يتم وفقًا للطريقة التي يحددها الطبيب المعالج، والتي تتوقف على عدة عوامل ومنها عمر الطفل، الحالة الصحية له، مدى تطور المرض وشدته، مدى قدرة الطفل على تحمل العلاج، إجراءات أخرى مقترحة مثل الجراحة، المسبب للمرض فإذا كان المرض ناتج عن عدوى فيروسية، فإن المصاب يشفى خلال عدة أيام دون استخدام علاج معين.

أما في حال كانت العدوى بكتيرية فيتم العلاج باستخدام المضادات الحيوية المناسبة والتي يحددها الطبيب، وفي بعض الحالات قد يقترح الطبيب التدخل الجراحي لاستئصال اللوزتين لدى الطفل وذلك في حالة تكرار التهابهما.

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