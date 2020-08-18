رابط التحويل الداخلي والخارجي في جامعة بيشة

2020-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل جامعة بيشة إتاحة فرصة النقل الداخلي بين كليات الجامعة والنقل الخارجي للطلاب الراغبين وفق الشروط التي حددتها وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

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وكان الجامعة حددت الفترة من يوم الأحد 26-12-1441 وحتى يوم الخميس 8-1-1442 لقبول طلبات النقل الداخلي والخارجي عبر هذا الرابط (هنا).

جامعة بيشة تبحث ضوابط الدراسة عن بعد

وكان رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي بحث أمس مع القيادات الأكاديمية بالجامعة، خطة بدء الدراسة للعام الجامعي الجديد لضمان عودة آمنة للطلاب والطالبات، بشكل يراعي المحافظة على سلامتهم في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وثمن رئيس الجامعة في بداية الاجتماع التوجيهات الكريمة بشأن استئناف العام الدراسي وفق خطة تعزز من جهود المملكة لتحقيق الأمان الصحي وجودة العملية التعليمية.

تدريس المقررات النظرية عن بعد

وأقرت الجامعة الخطة المشتملة على تحويل تدريس المقررات النظرية إلى فصول افتراضية من خلال النظام الإلكتروني “البلاك بورد”، ودراسة جميع المقررات العملية والتدريبية والسريرية إلكترونيًا للجانب النظري وحضوريًا للجانب العملي داخل المعامل المتخصصة مع ضرورة مراعاة قواعد التباعد الجسدي والطاقة الاستيعابية للقاعات والمعامل، كما جرى مناقشة ضوابط سير العملية التعليمية بمقررات التعليم الإلكتروني، وخطة تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على أنظمة التعليم الإلكترونية.

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