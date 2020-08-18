محمد بن مسعود - الدمام - وسط إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة باماكو ترددت أنباء عن تمرد وحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة باماكو.

وقالت مصادر إن انقلابًا عسكريًا قد وقع وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو. 18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 02:46 PM وسط إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة باماكو Advertisements اعتقال وزيري الخارجية والمالية.. أنباء عن وقوع انقلاب عسكري في مالي اعتقال وزيري الخارجية والمالية.. أنباء عن وقوع انقلاب عسكري في مالي ترددت أنباء عن تمرد وحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة باماكو.

وقالت مصادر إن انقلابًا عسكريًا قد وقع وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو. الكلمات المفتاحية ، اعتقال وزيري الخارجية والمالية.. أنباء عن وقوع انقلاب عسكري في مالي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال وزيري الخارجية والمالية.. أنباء عن وقوع انقلاب عسكري في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.