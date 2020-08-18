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"آل حفول" يجري عملية جراحية ناجحة

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محمد بن مسعود - الدمام - تكللت عملية جراحية أجراها جابر بن حفول آل سعد في أحد مستشفيات الرياض، بالنجاح ـ ولله الحمد ـ .

وشهدت غرفة "آل حفول" إقبالاً كبيراً من الزوار مهنئين له بنجاح العملية.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 02:20 PM

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"آل حفول" يجري عملية جراحية ناجحة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تكللت عملية جراحية أجراها جابر بن حفول آل سعد في أحد مستشفيات الرياض، بالنجاح ـ ولله الحمد ـ .

وشهدت غرفة "آل حفول" إقبالاً كبيراً من الزوار مهنئين له بنجاح العملية.

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، "آل حفول" يجري عملية جراحية ناجحة ،
المصدر : الخليج 365

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