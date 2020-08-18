، "آل حفول" يجري عملية جراحية ناجحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكللت عملية جراحية أجراها جابر بن حفول آل سعد في أحد مستشفيات الرياض، بالنجاح ـ ولله الحمد ـ .

وشهدت غرفة "آل حفول" إقبالاً كبيراً من الزوار مهنئين له بنجاح العملية.