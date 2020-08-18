شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على بعض المناطق بدءً من يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بهطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة بدءً من يوم غد، الأربعاء، وحتى يوم السبت المقبل. نبهت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بهطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة بدءً من يوم غد، الأربعاء، وحتى يوم السبت المقبل. وأضافت أن تلك الأجواء ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم /س. ونوهت الهيئة بأن المناطق التى ستشهد هذه الأجواء هى عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران.

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