بالصور.. بلدية العالية تتفاعل مع مقطع فيديو عن عمود كهرباء يتوسط إحدى الطرق

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): تفاعلت بلدية العالية التابعة لمنطقة جازان مع المقطع المتداول بشأن عمود كهرباء يتوسط طريق حزام العالية - الدهناء. تفاعلت بلدية العالية التابعة لمنطقة جازان مع المقطع المتداول بشأن عمود كهرباء يتوسط طريق حزام العالية - الدهناء. وأكدت البلدية أنه جرى التنسيق فيه مع الشركة السعودية للكهرباء حيت تم إزاحت العمود وذلك بعد شخوص رئيس البلدية ومهندسي الشركة لتحديد المسار الآمن وحرم الطريق . وأبدت البلدية، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، تقديرها للجميع وتعاونهم في سبيل سلامة الطريق ومستخدميه . Advertisements

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