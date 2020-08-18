شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزكاة والدخل»: مبادرة الإعفاء من الغرامات تساعد القطاع الخاص بتحمل تبعات الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، اليوم الثلاثاء، أنه تساعد مبادرة الإعفاء من الغرامات القطاع الخاص بتحمل تبعات جائحة كورونا

وأوضح حمود الحربي، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية" أنها واحدة من سلسلة المبادرات التي كشفت عنها الهيئة في وقت سابق خلال العام الميلادي الجاري، لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي من تداعيات الجائحة.

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وتُعفِي المبادرة المكلفين المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 مارس2020م وترتب على تقديمها بشكل متأخر استحقاق الغرامات النظامية، أو في حال تعديل إقرار سبق تقديمه، وترتب عليه مبالغ ضريبية مستحقة بالزيادة، على أن يتم السداد أو تقديم طلب خطة تقسيط في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.