شكرا لمتابعة خبر عن مؤسسة البريد تصدر طابعا عن الصقور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً من فئة "3 ريالات"، وبطاقة بريدية من فئة (5 ريالات ) عن الصقور التي تلاقي اهتماماً خاصاً كثقافة وتراث سعودي أصيل، وذلك بالتنسيق مع نادي الصقور السعودي، حيث يتزامن إصدارهما مع مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة ابتداءً من 28 نوفمبر القادم، كمهرجان دولي هو الأكبر من نوعه في العالم بتنظيم من نادي الصقور السعودي ويشهد مشاركة نخبة كبيرة من ملاك الصقور من جميع دول الخليج العربي.

وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.