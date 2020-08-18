شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: التنميل في الذراع ليس من أعراض القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، أن التنميل في الذراع ليس من أعراض القلب ولكنه من أعراض الأعصاب.

وأوضح الدكتور خالد النمر، أن الألم عندما ينتشر إلى الذراع قد ينتشر إلى الأيسر أو الأيمن أو كليهما، وغالبا ما يكون بشكل ثقل ، حرارة في الجزء الذي يلي الجسم من الذراع لكن من غير تنميل؛ فالتنميل من اعراض الاعصاب وليس من اعراض القلب.