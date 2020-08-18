شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: التنميل في الذراع ليس من أعراض القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، أن التنميل في الذراع ليس من أعراض القلب ولكنه من أعراض الأعصاب.
وأوضح الدكتور خالد النمر، أن الألم عندما ينتشر إلى الذراع قد ينتشر إلى الأيسر أو الأيمن أو كليهما، وغالبا ما يكون بشكل ثقل ، حرارة في الجزء الذي يلي الجسم من الذراع لكن من غير تنميل؛ فالتنميل من اعراض الاعصاب وليس من اعراض القلب.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد النمر: التنميل في الذراع ليس من أعراض القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.