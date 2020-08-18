شكرا لمتابعة خبر عن مغردون يطالبون بإعادة الحظر الكلي على جازان بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

طالب مغردون بإعادة الحظر الكلي على منطقة جازان وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، فيما ربطه البعض بعدم وعي من المواطنين واتباع الإجراءات الإحترازية المفروضة.

وقال أحد المغردون عبر "تويتر" فقدنا الكثير من أهلنا وأحبابنا بسبب كورونا، العدد مهول في جازان، والحالات الحرجة في تزايد بشكل يومي، مطالبا بإعادة الحظر الكلي.