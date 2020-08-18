شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد حركة النقل الداخلي في الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):اعتمد مدير عام تعليم الحدود الشمالية، عثمان العثمان، اليوم الثلاثاء، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.
وأوضحت إدارة تعليم الحدود الشمالية، أنه للاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور، كما يمكن الاعتراض إلكترونيًا من خلال حساب المعلم والمعلمة في نظام نور حتى تاريخ 6/1/1442 هـ.
وكان مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، قد اعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442هـ، وشملت 365 معلماً و236 معلمة.
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