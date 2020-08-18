شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على بئر عثمان بن عفان بالمدينة المنورة أول وقف لسقيا الماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):يعتبر بئر رومة أو بئر عثمان بن عفان "رضي الله عنه " من أهم الأوقاف التاريخية الباقية حتى الآن في المدينة المنورة ، وهو أول وقف لسقيا الماء في الإسلام .
وتعود قصة البئر إلى رجل من مزينة احتفر هذه البئر ثم اشتراها منه رجل يدعى رومة الغفاري فأراد النبي "صلي الله عليه وسلم " شرائها للمسلمين لمائها العذب وشجعهم وقال " من يشتري هذه البئر وتكون له عين في الجنة " فتحمس عثمان بن عفان رضي الله عنه واستبشر واشتراها بـ35 ألف درهم.
وعلى مدار السنوات الماضية تم تطوير البئر واستصلاح الأرض حولها وزرع الثمار بها وجعلها وقف خيري للمسلمين .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تعرف على بئر عثمان بن عفان بالمدينة المنورة أول وقف لسقيا الماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.