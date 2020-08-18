شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عمال نظافة حي الشعلة يتركون كراتين النفايات بالطريق وأمانة الشرقية ترد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):ردت أمانة المنطقة الشرقية، على مقطع فبديو متداول يظهر عمال نظافة بحي الشعلة بالدمام وهم يقومون بتفريغ النفايات المنزلية وتركها بالطريق بأن ما يحدث مخالف، مطالبا المواطنين بالإبلاغ في حالة وجود أفعال مشابهة.
وأوضحت الأمانة عبر تغريدة عبر تويتر: ” إشارة إلى المقطع المتداول حول قيام عمال النظافة برفع النفايات المنزلية، فنود الإحاطة بأن خطة رفع النفايات تتم بواسطة مركبات النقل الهيدروليكية ويتم بعدها مرور مركبات النقل المتوسطة لرفع الكراتين والبلاستك، أما ما يحدث خلاف ذلك فنرجو الإبلاغ عبر الاتصال بـ940، ليتم التحقق واتخاذ ما يلزم”.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو أظهر عمالة تقوم بفرز الكراتين في النفايات ووضعها في الشارع بجانب صناديق القمامة، وسط اتهامات لهم بعمل ذلك من أجل بيعها والاستفادة منها وإهمال عملهم الأساسي برفع النفايات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عمال نظافة حي الشعلة يتركون كراتين النفايات بالطريق وأمانة الشرقية ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.