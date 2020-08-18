شكرا لمتابعة خبر عن أولياء أمور ينقلون أبناءهم من المدارس الأهلية بعد قرار الدراسة عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحرك عدد من أولياء الأمور، في منطقة الرياض لنقل أبنائهم وبناتهم من المدارس الأهلية إلى الحكومية، من أجل الاستفادة من مجانية التعليم وتوفير الرسوم السنوية بعدما أعلن أن الدراسة ستكون عن بعد.

وطالب البعض خطاب بقبول بناتهم في المدارس القريبة منهم، وإعادة توزيع الطلاب والطالبات على المدارس الحكومية وفتح مدارس تستوعب مثل هذه الأعداد؛ فيما بدأت عدد من المدارس الأهلية بتخفيض نسبة الرسوم لتصل إلى 40 %.

وأقدم ملاك المدارس أيضاً بخصم رسوم مدة الـ7 أسابيع وإعلان الدراسة بالمجان عبر منصاتها لجميع الطلاب، وذلك لطمأنة أولياء الأمور وتحفيزهم على العدول عن قرار سحب ملفات أولادهم.