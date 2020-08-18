شكرا لمتابعة خبر عن العامة للنقل: صرف الدفعة الأولى للعاملين بنشاط توجيه المركبات ابتداء من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء صرف الدعم للمستحقين من خلال مبادرة دعم الافراد العاملين في نشاط توجيه المركبات. أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء صرف الدعم للمستحقين من خلال مبادرة دعم الافراد العاملين في نشاط توجيه المركبات. وأوضحت الهيئة عبر حسابها"تويتر" بأنه سيتم صرف الدفعة الأولى للمستحقين في مبادرة دعم الافراد العاملين في نشاط توجيه المركبات وذلك ابتداءا من غدا الاربعاء 19 أغسطس 2020م

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