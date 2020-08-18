شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عاملان أساسيان لإختيار المكيف الأكثر كفاءة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"مجموعة من النصائح لإختيار المكيف الأكثر والأوفر ترشيدا، كما أن الحملة كشفت عن رابطين يمكن من خلالهما المساعدة في معرفة مواصفات المكيف المناسب.

وقالت الحملة بأنه من الإفضل اختيار سعة المكيف المناسبة لمساحة الغرفة، مضيفة أنه يمكن معرفة هذه السعة من خلال الدخول على صفحة المكيفات على الرابط (هنا) ثم إدخال مساحة الغرفة وعدد الأشخاص، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمكن من معرفة المكيف الأفضل في توفير برودة مناسبة لسعة الغرفة، وبالتالي التوفير في استهلاك الطاقة.

وأكدت الحملة على ضرورة معاينة بطاقة الطاقة لمعرفة المكيف الأعلى كفاءة والموفر في استهلاك الكهرباء، لافتة إلى أن مستويات الطاقة تتدرج من الأخضر الأعلى كفاءة إلى الأحمر الأقل كفاءة، مناشدة باختيار المستويات الخضراء عند شراء المكيف، منوهة إلى أنه يمكن للشخص إستخدام تطبيق "تأكد" لمعرفة مدى صحة بيانات المكيف المراد شراؤه، وكذلك يتيح التطبيق إمكانية البحث عن المكيفات والمقارنة فيما بينها