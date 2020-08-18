السماح للمعلمين الأجانب بالتدريس عن بُعد من بلدانهم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت وزارة التعليم السماح للمعلمين والمعلمات الأجانب الذين لم يتمكنوا من العودة للمملكة بتقديم الدروس عن بعد للطلاب . قررت وزارة التعليم السماح للمعلمين والمعلمات الأجانب الذين لم يتمكنوا من العودة للمملكة بتقديم الدروس عن بعد للطلاب . وخصصت " التعليم " منصات إلكترونية لهم لتقديم الدروس والأنشطة المدرسية عن بعد للفصل الدراسي الأول . كما وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي مدراء تعليم المناطق والمحافظات بمخاطبة المدارس العالمية والأجنبية والأهليىة المطابقة للبرامج التعليمية الدولية بإعتماد تلك المنصات لتيسيير استفادة الطلاب والطالبات .

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