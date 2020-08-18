الآن .. اعرف تنسيق الجامعات 2020 المرحلة الأولى| تفاصيل تقديم الكليات والمعاهد 2021 egypt على موقع بوابة الحكومة المصرية

اليكم تفاصيل تنسيق الجامعات 2020.. تقديم الكليات والمعاهد 2021 على بوابة الحكومة المصرية المرحلة الأولى كاملة 2020، موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg .حيث من المقرر فتح تنسيق المرحلة الأولى أمام طلاب الدور الأول من طلاب الثانوية العامة 2020، بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة 2020 مراحل التنسيق لعام 2020 ، تنسيق الثانوية العامة 2020- 2021 على بوابة الحكومة المصرية حيث أن التعليم العالى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.

موعد بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2020

تنسيق الثانوية العامة للقبول بالكليات 2020، يبدأ التقدم للمرحلة الأولى خلال الأيام المقبلة يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020 حتى يوم 26 أغسطس 2020، حيث يستمر لمدة 5 أيام، ونوضح لكم في السطور التالية توقعات ومؤشرات الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة وذلك لكليات المرحلة الأولى للالتحاق بالجامعات المصرية المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة بالشعبتين العلمية والأدبية للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

-مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020

رابط تنسيق المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني 2020

تنسيق المرحلة الأولى 2020 بالكامل للثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg برقم الجلوس الطالب حيث يتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى أمام باب التسجيل أمام طلاب المرحلة الأولى خلال أيام عبر رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2020.

تنسيق الجامعات والمعاهد 2020- 2021

توقعات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2020 حيث من المنتظر إعلان تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2020 بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث من المتوقع أن تأتي تنسيق المرحلة الأولى 2020:

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى طب بنسبة 98.4، وطب الاسنان 98.29 والصيدلة 97.8% والعلاج الطبيعي 97.68%. ​

الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 395 درجة 96.34 %

الحد الأدنى لكليات الألسن 95.49 %

الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام 94.39 %

كيفية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة

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موعد المرحلة الأولى للتنسيق 2020

صرح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان بدايته التقديم فى المرحلة الاولى فى تنسيق الجامعات 2020 سوف يبدأ عقب انتهاء اختبارات القدرات يوم 20 أغسطس وتحددياً يوم 22 أغسطس الجاري، وعليه فسوف يتم فتح موقع تنسيق الجامعات 2020 لانطلاق المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من انتهاء اختبارات القدرات.

نصائح قبل تنسيق الجامعات

قدم السيد عطا، المشرف على أعمال التنسيق بالجامعات، بعض النصائح للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، ومنها:

• يجب التأني عند كتابة الرغبات وكتابة كافة فروع الكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، لافتًا إلى أنه يمكن لأحدهم تغيير رغبات طالب مجموعه يمكنه من الالتحاق بكلية الطب لأحد المعاهد.

• يجب الحذر من الكيانات الوهمية، مطالبًا الطلاب بضرورة التأكد من هذه الكيانات على موقع التنسيق، وموقع وزارة التعليم العالي، مؤكدًا أن هذه الكيانات الوهمية تقوم بعمل إعلانات مكثفة خلال هذه الفترة، لجذب الطلاب.

• في حال وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.

• الكليات المخصصة لاختبارات القدرات هي: «الإعلام، التربية الرياضية، الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، الفنون التطبيقية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية وشعبة المسرح)، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية».

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اعرف رابط موقع تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى تنسيق كليات ادبي وعلمي … اعرف مؤشرات تنسيق الكليات 2020 المرحلة الاولي

رابط موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg |دليل مكاتب تنسيق القبول بالمرحلة الأولى بالجامعات 2020 -2021

مازلنا نتابع معكم عن قرب ما يستجد فى شأن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 والتى ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة اكلين ان يوفقهم الله للالتحاق بكلية من كليات القمه وقد كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أنه من المرتقب انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق يوم 22 أغسطس الجارى بعد انتهاء اختبارات القدرات.

آخر توقعات تنسيق الثانوية العامة 2020