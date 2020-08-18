الآن بدون تشفير قائمة جميع القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة دوري أبطال أوروبا 2020 على القمر الصناعي نايل سات هوت بيرد

اليوم -معنا مباريات نصف نهائي أبطال أوروبا 2020 من خلال قائمة جميع القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة بطولة دوري أبطال أوروبا 2020 مباشر على القمر الصناعي نايل سات هوت بيرد بدون تشفير لمتابعة مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد 2020 تحديث فى قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة مباريات دوري أبطال أوروبا مباشر على نايل سات هوت بيرد بدون تشفير مباريات دوري أبطال أوروبا 2020 .

وننقل اليكم قنوات على نايل سات هوت بيرد بدون تشفير القنوات المفتوحة الناقلة مباريات دوري أبطال أوروبا 2020، حيث ينتظر متابعي الكرة في مختلف أنحاء الوطن العربي مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن طرق متابعة البطولة والقنوات الناقلة عبر الأقمار الصناعية، وسوف نقدم لكم في السطور القادمة قائمة بالقنوات العارضة لبطولة دوري أبطال أوروبا 2020 وتردداتها.

مباراة باريس جيرمان و لايبزيج فى نصف نهائى دورى ابطال اوروبا

بطاقة مباراة باريس جيرمان ضد لايبزيج

???? البطولة : دوري أبطال أوروبا .

???? الجولة : نصف نهائي .

???? الملعب :ملعب النور .

???? التعليق الصوتي : رؤوف خليف .

???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت HD1+4K.

⌚ الموعد : الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰ التاريخ : الثلاثاء ( 18-08-2020 ) .

⚽ النتيجة.—–

تردد قناة bein sports HD 1 الناقلة مباراة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

القمر الصناعي تردد الاستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ سهيل سات 11547 عمودي 27500 2/3 يوتلسات 11013 أفقي 27500 2/3 Atlantic Bird 2 11013 أفقي 27500 2/3 عرب سات 11547 عمودي 27500 2/3

جدول مواعيد مباريات دورى ابطال اوروبا المتبقية

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة دوري أبطال أوروبا 2020

القنوات الناقلة لبطولة دوري أبطال أوروبا 2020 وسوف تقوم عدد من القنوات بنقل وإذاعة هذه البطولة الهامة لمشاهدة العديد من المباريات القوية منها ليفربول الإنجليزي نابولي الإيطالي، وبرشلونة الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني، وتشيلسي الإنجليزي ضد فالنسيا الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي ضد ليل الفرنسي، كما يلعب إنتر ميلان الإيطالي مع سلافيا براغ التشيكي، وريد بول النسماوي ضد جينك البلجيكي ومن القنوات التي ستقوم بإذاعة البطولة:

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CBC Sport HD 11135 h AzerSpace 1 46.0°E 27500

Idmen TV 11175 h AzerSpace 46°E 27500

ARENA SPORT 11512 v Eutelsat 30000

RTS 10971 h Hot Bird 13 29700

IRIB Varzich 11881 h Badr-4/5/6/7 27500

2+2 ZDF , AZ TV , 1TV , Negaah TV , Rah-e-Farda , Idman TV , STV , UTV ”.

قنوات دوري ابطال اوروبا 2020 المجانية و المشفرة

القنوات الناقلة لدوري ابطال اوربا على جميع الاقمار وقناة منهم على النايل سات احصل على الترددات الان

اخر تحديث القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2020

اسم القمر اسم القناة التردد نايل سات Oromia 12380 NSS12 ETV 3 12379 – H نايل سات GALI KURDISTAN 10899 – H AzerSpace 1 46.0°E CBC Sport HD 11135 h AzerSpace 46°E Idmen TV 11175 h Eutelsat ARENA SPORT 11512 v Hot Bird 13 RTS 10971 h Badr-4/5/6/7 IRIB Varzich 11881 h

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