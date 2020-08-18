اليكم موعد وتوقعات تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2020 الحد الأدنى للقبول للشعبتين العلمي والادبي .. رابط موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد tansik.egypt.gov.eg

ننشر توقعات تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2020 علمي والادبي بانخفاض 1٪ .. رابط موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2020-2021 ، وسط توقعات طلاب الثانوية العامة 2020 بإرتفاع تنسيق عام عبر موقع 2020tansik.egypt.gov.eg، يأتي قرار وزارة التعليم العالي بإنخفاض التنسيق 1% عن العام الماضي.

موعد بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2020

تنسيق الثانوية العامة للقبول بالكليات 2020، يبدأ التقدم للمرحلة الأولى خلال الأيام المقبلة يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020 حتى يوم 26 أغسطس 2020، حيث يستمر لمدة 5 أيام حيث جاء التنسيق على النحو التالي:

30 ألفًا و855 طالبًا وطالبة من الحاصلين على مجموع 400 درجة فأكثر بنسبة 97.6% شعبة علمي علوم و16 ألفًا و665 طالبًا وطالبة من الحاصلين على مجموع 387 بنسبة 94.4% شعبة علمي رياضة و102 ألفًا و165 طالبًا وطالبة من الحاصلين على مجموع 327.5 درجة بنسبة 79.9%. شعبة الأدبية

توقعات تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2020

وقد أدى أدي طلاب الثانوية العامة دفعة 2020 امتحاناتهم يوم 21 يونيو الماضي وسط إجراءات احترازية غاية في الدقة من قبل التعاون بين كافة أجهزة الدولة، نتابع توقعات تنسيق الثانوية العامة 2020 عبر موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg.

الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري لهذا العام هو :-98.7%. الحد الأدنى للقبول في كلية طب الفم الأسنان لهذا العام :- 98.4%. الحد الأدنى للقبول في كليات العلاج الطبيعي لهذا العام هو:- 97.9%. الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البيطري لهذا العام هو :- 97.60%. الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة لهذا العام هو:- 93.9%.

موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل المرحلة الأولي

صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المختصة بتنسيق الدخول للجامعات والمعاهد الحكومية المصرية، خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد حيث أنه سوف تم فتح باب التسجيل بالمرحلة الأولى بعد الانتهاء من اختبار القدرات لعام 2020، حتى يتاح لها تحديد نسب القبول بالمرحلة الأولى بكافة الأقسام العلمية والأدبية.

توقعات بانخفاض نسب الحد الأدني لتنسيق المرحلة الأولي

من المتوقع انخفاض الحد الأدني للمرحلة الاولى هذا العام مقارنة بالعام الماضى، ويرجع السبب بسبب ارتفاع نسب النجاح بالإضافة إلى إرتفاع نسب الطلاب الحاصلين على مجموع درجات عالية، لذا يتوقع أن ينحصر التنسيق بالنسبة للقسم العلمي العلوم، في “390 “درجة، والحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى في القسم الأدبي هو “326 “درجة وقسم علمي رياضة هو ” 374″ درجة

مؤشرات تنسيق الكليات 2020 المرحلة الاولي تنسيق كليات ادبي وعلمي انخفاض 1٪

“تنسيق الجامعات الخاصة 2020” مصر عبر بوابة الحكومة المصرية |مصروفات الجامعات الخاصة بتنسيق (2020-2021)

اعرف رابط موقع تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى تنسيق كليات ادبي وعلمي … اعرف مؤشرات تنسيق الكليات 2020 المرحلة الاولي

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2020

يتم التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد بكل سهولة من خلال الدخول عبر شبكة الإنترنت كالآتي:

أولا: يتم ادخال رقم جلوس الطالب ثم الرقم السري المكتوب على استمارة النجاح الخاصة بالطالب والتي تسلمها من المدرسة.

ثانيا: يتم تسجيل رغبات المتاحة للطالب بالترتيب حسب المرحلة، مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق.

ثالثا: يتم التأكد من البيانات الأولية المسجلة إلكترونيا مثل الاسم والمجموع الكلي، والشعبة والمدرسة والإدارة التعليمية التابع لها .

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رابعا: يتم مراجعة كافة الرغبات التي تم تسجيلها ويتاح للطالب تعديل أو اضافة رغبة جديدة حسب المتاح، خلال مدة المرحلة.

موعد بدء المرحلة الاولي من التنسيق بالجامعات “2020”

الجدير بالذكر ان موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 ، يوم 22 أغسطس الجارى، بعد انتهاء اختبارات القدرات بالكليات المختلفة.

– تنسيق الكليات الأدبية 2020

توقعات تنسيق كلية الاثار 2020

– كلية الآثار واللغات جامعة الإسكندرية 386.

– كلية الآثار جامعة القاهرة 385.5.

– كلية الآثار جامعة دمياط 383.5.

– كلية الآثار جامعة الفيوم 382.5.

– كلية الآثار جامعة الأقصر 379.

– كلية الآثار جامعة سوهاج 377.5.

– كلية الآثار جامعة قنا جنوب الوادي 377.

– كلية الآثار جامعة أسوان 376.

كلية آثار ولغات مطروح 385.5.

– كلية الآثار جامعة الفيوم 384.5.

توقعات تنسيق كلية تربية 2020

– كلية تربية عين شمس 382.5.

– كلية تربية تعليم ابتدائي جامعة الزقازيق 375.

-كلية تربية تعليم ابتدائي جامعة المنيا 375.

– كلية تربية جامعة المنيا 381 .

– كلية تربية جامعة الزقازيق 380.

– كلية تربية طفولة مبكرة جامعة الزقازيق 372.

تنسيق كلية اعلام 2020

– كلية إعلام جامعة القاهرة 396.

– كلية إعلام جامعة بني سويف 392.

– كلية الإعلام وتكنولوجيا الأتصال جامعة السويس 391.5.

توقعات تنسيق كلية الالسن 2020

– الألسن جامعة كفر الشيخ 398.5.

– كلية الألسن جامعة كفر الشيخ 397.5.

– كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5.

– كلية الألسن جامعة عين شمس 392.

– كلية الألسن جامعة أسوان 388.5.

توفعات تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية 2020

– كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة 400.5.

– كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الأسكندرية 397.

– كلية السياسة والإقتصاد جامعة السويس 395.5.

– كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بني سويف 394.

توقعات تنسيق كلية تجارة 2020

– كلية تجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 332.

– تنسيق كلية تجارة جامعة الأسكندرية 341.

– تنسيق كلية تجارة جامعة طنطا 324 .

– تنسيق كلية تجارة جامعة عين شمس: 343.

توقعات تنسيق كلية الآداب 2020

– تنسيق كلية الآداب انتساب جامعة القاهرة 341.5.

– تنسيق كلية الآداب انتساب جامعة عين شمس 339.5.

– تنسيق كلية الآداب انتساب جامعة الأسكندرية 332.

– تنسيق كليةالآداب انتساب جامعة بورسعيد 314.5.

– تنسيق كلية الآداب جامعة العريش 350.2.

– تنسيق كلية الآداب جامعة العريش 350.2.

– تنسيق كلية دار العلوم جامعة المنيا: 294.5 .

– تنسيق كلية دار العلوم جامعة أسوان: 292.

تنسيق كليات أدبية 2020 أخرى

– كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بورسعيد 374 .

– كلية فنون جميله جامعة المنيا 341.

– تنسيق كلية فنون جميلة جامعة المنيا 341.

– تنسيق كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان 330.5.

– تنسيق كلية حقوق جامعة بنها 308.5 .

وفرنا اليكم توقعات تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2020 و خطوات تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2020.