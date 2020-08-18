رابط موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg .. دليل مكاتب تنسيق القبول بالمرحلة الأولى بالجامعات 2020 -2021

القاهرة معامل كلية الهندسة ش الجامعة الجيزة ا. صابحه محمد 01277377381 معامل كلية الزراعة ش الجامعة الجيزة د. محمد لطفى محمد 0235681968 معهد الدراسات والبحوث الاحصائية ش دكتور زويل جيزة أ.د.سيد مشعل 01000107756 01284061975 الإسكندرية كلية العلوم محرم بك- الشاطبي ا.د خليل اسحق خليل 035909872 كلية السياحة والفنادق الازاريطة ا.د عبير عطيه 034843123 كلية الهندسة الإبراهيمية ا.د نهي عثمان قرني 035914475 كلية التربية الرياضية بنين أبو قير ا.د احمد سعد الدين 035621123 المدينة الجامعية طلبة عزبة سعد رانيا محمد جابر 034289916 التربية مجمع الكليات النظرية الشاطبي ا.د محمد أنور إبراهيم فراج 034805752 كلية الآداب ا.د سامح أبو المجد الأنصاري 034875737 فرع مطروح معمل محافظة مرسى مطروح أ. احمد فايز 01146022240 دمنهور كلية التجارة المجمع النظري بالابعادية أ/ صلاح العلقامى 01112663310أ : ماهر عبد الفتاح الخويسكي

01002238927

05432822270543282278 كلية التربية 0453282225045232222 كلية الطب البيطري المجمع العلمي شارع الجمهورية 0453320570 كلية العلوم 04532930110453320269 عين شمس كلية الحاسبات العباسية – داخل الحرم الجامعي أ/ محمد محمود الديب 01061122789ايمان حنفى

مختار حنفى

01006870186

26831628

أ/

010611 كلية البنات ش. أسماء فهمي – مصر الجديدة 0127076127 كلية الزراعة شبرا الخيمة 01229559287 كلية الآداب العباسية – داخل الحرم الجامعي 0226831628 كلية الهندسة العباسية – ش السريات 01222604108 أسيوط كلية الآداب بمبنى الجامعة القديم كلية الآداب أ/ فرغلى احمد عطيه 01097099806 قطاع ( أ ) مركز الحاسب المدينة الجامعية للطلاب أ/ هشام محمد 01090968289 طنطا نادي تكنولوجيا 1 المكتبة المركزية بالمجمع الطبي أ.د/ عبد العزيز عبد الدايم 01001306317مكتب

0403414925

0403359369 نادي تكنولوجيا2 معامل مركز الخدمات العامة للحاسبات والتكنولوجيا نادي تكنولوجيا الصيدلة المجمع الطبي 0403336007 الزقا زيق معامل حاسبات جامعة الزقازيق أ/ شريف السيد الجوهرى أ/ محمد عطيه احمد نوارأ/ محمد الشبراوي حسين 010939444500106346678301223971130

0552418731

كلية العلوم داخل الحرم الرئيسي للجامعة كلية الهندسة داخل الحرم الرئيسي للجامعة المنصورة وحدة الخدمات الالكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات ش. جيهان – مدينة المنصورة السعيد مأمونمحمود السيد هيبه 010361269101221944001 مركز الحساب العلمي داخل الحرم الجامعي

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سيد يوسف هيبه 01023273843 كلية التربية صلاح عبد العظيم 01069020735 كلية الصيدلة محمد حسن 01007651565 محمد احمد 01111949988 نوعية ميت غمر ميت غمر عاطف محمود 01222905161 السعيد محمد نصير 01227523026 نوعية منية النصر منية النصر حلمى احمد 01062839285 مازن حسن 01002793419 دمياط كلية التربية النوعية مدينة دمياط الجديدة م / نشوى ابو جلالةأسامح احمد فرجأ / ماهر ابو العنين 012270015470122700154

01061189931

قاعة التنسيق الإلكتروني مدينة دمياط الجديدة كلية الفنون التطبيقية دمياط الأعصر حلوان معمل كلية الهندسة بحلوان عين حلوان مني علي عبد الوهاب 01226696525 المعمل المركزي الحرم الجامعي – عين حلوان عاطف محمد جودة 01024402540 كلية الفنون الجميلة الزمالك سعد صبري 01223592274 معمل كلية التربية الرياضية بنين شارع فيصل- م/ أسيلة محمد 01228005959 معمل كلية الهندسة بالمطرية المطرية – القاهرة منجد محمد محمد 01001531546 المنيا معامل ملحق كلية دار العلوم الحرم الجامعي أ/ ميرفت مريد 012176229970 معامل ملحق كلية التربية الرياضية السيد/ محمد ايمن كمال 0101813223 معامل المدينة الجامعية الأخصاص بجوار فرع البنك الأهلي السيد / مصطفى محمود 01002650043 قناة السويس مركز تطوير التعليم الجامعي إدارة الجامعة الكيلو 4.5 محمد حسن شيقدفاحمد احمد الشاميإبراهيم سيد احمد 012247266880100047608201288988118 المنوفية مجمع الكليات صالة كلية الحقوق بشبين الكوم أ د / عادل السيد مباركمها محمد الشريفماهر محمدي سنبل

اسامة محمد الرفاعى

010005418800111472974801004805803 السادات مدينة السادات مدينة السادات ا د/ عصام الدين متولي أ/ عاطف عبد الحميد

أ/ عبد الحميد محمد البغدادى

04826032060109396130482603206

1281284893

01004645288

جنوب الوادي معمل التطوير كلية التربية مقر الجامعة بقنا م/ محمد عطا للهم/ محمود مصطفى 0102705913 معمل التطوير(1) مقر الجامعة بقنا 01097973071 معمل التطوير(2) مقر الجامعة بقنا معمل ( 3 ) مقر الجامعة بقنا نادى التكنولوجيا كلية الفنون الجميلة بالأقصر 01226702163 معمل التطوير (1) كلية التربية البجر الاحمر 01113439363 أسوان مبني إدارة الجامعة المركزي أسوان مصطفي محمد حسني 01206562222 بني سويف مركز المعلومات فصل 7 بكلية التجارة مقر الجامعة 011124456244 الفيوم معمل المدينة الجامعي الحرم الجامعي 0842148035 معمل الحاسب بالهندسة 0482154838 معمل الحاسب بالعلوم 0842110185 معمل الحاسب بالزراعة 0842144029 معمل الحاسب حاسبات 0842154764 معمل الحاسب بالسياحة والفنادق 0842154893 بنها معمل حاسب آلي كلية التجارة ببنها أ/ سهير عبد العال حسن01205222277أ/ جمال محمد ألطوخي

مندوب الاتصال

0133231011

01282747281

01332254933235633 إدارة الجامعة 321351432135033231011

3231012

كلية الهندسة بشبرا 2205003322022310 كلية الزراعة بشبرا 24684222460306 سوهاج كلية التجارة الدور الأرضي – كلية التجارة كلية الطب معمل ( 1- 2 -3 ) معمل مركز مشروع تطوير التعليم بدروم مبنى كلية الطب الإداري كفر الشيخ كلية التربية النوعية كفر الشيخ أ.د/ أماني محمد شاكر 01068879788 بورسعيد معامل كلية الهندسة بور فؤاد د/ شريف شروش 0103016414 معامل كلية التربية النوعية د/ طارق الجبروني 01003255400 معمل شئون بورسعيد – بجوار استاد بورسعيد السويس معامل التنسيق الإلكتروني بكلية التربية جامعة السويس 062368843280100396119 مرسى مطروح معمل الإدارة الفندقية كلية الإدارة الفندقية مطروح اوليفيا ابراهيم محمد 0122419165101064821321 معمل محافظة مرسى مطروح أ. احمد فايز 01146022240 الوادي الجديد معامل كلية التربية الوادي الجديد فايزة احمد عبد الحميد 010631969950927925446