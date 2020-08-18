رسميًا..موعد بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2020| تنسيق الثانوية العامة 2020 المرحلة الاولى| الحد الأدنى للقبول في الجامعات 2020

هنا مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2020| أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2020 على أن يتم فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى تنسيق الثانوية العامة 2020 – 2020 وتوقعات الحد الادنى للقبول بالجامعات.

تابع تنسيق الثانوية العامة بعد إعلان ظهور نتائج الشهادة الثانوية، ويبحث جميع طلبة وطالبات الثانوية العامة في هذه اللحظات عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2020، لمعرفة ما هي التوقعات والحد الأدنى للقبول في الجامعات سواء الحكومية والخاصة، حيث تعد مرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب والتي ينتقل من خلالها من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي والبدء في مستوى تعليمي جديد، تنسيق المرحلة الاولي 2020.

رسميًا..موعد بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2020

تنسيق الثانوية العامة للقبول بالكليات 2020، يبدأ التقدم للمرحلة الأولى خلال الأيام المقبلة يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020 حتى يوم 26 أغسطس 2020، حيث يستمر لمدة 5 أيام حيث جاء التنسيق على النحو التالي:

30 ألفًا و855 طالبًا وطالبة من الحاصلين على مجموع 400 درجة فأكثر بنسبة 97.6% الشعبة العلمية و16 ألفًا و665 طالبًا وطالبة من الحاصلين على مجموع 387 بنسبة 94.4% شعبة الرياضيات و102 ألفًا و165 طالبًا وطالبة من الحاصلين على مجموع 327.5 درجة بنسبة 79.9%. شعبة الأدبية

بيان عن تنسيق المرحلة الأولى الكليات والمعاهد الحكومية 2020 ادبي وعلمي

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مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2020

توقعات تنسيق القبول بالجامعات 2019 لطلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، وفق نتائج الثانوية العامة 2020 فمن المتوقع أن ينخفض التنسيق بنسبة 1% عن تنسيق العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع نسبة نجاح الطلاب هذا العام، يذكر أن المرحلة الأولى من المتوقع أن التنسيق تستمر لمدة 5 أيام من بدء تسجيل الطلاب لرغباتهم في الالتحاق بالجامعات، وأنصحكم أعزائنا الطلاب بمشاركة أولياء الأمور في اختيار الرغبات للتأكد من اختيار الكليات المناسبة لكم، ومن المتوقع أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء اختبار القدرات لعام 2020 ، ويمكنكم الاطلاع على بيان بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة الأدبية الاعوام الماضىة وبيان بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية الاعوام الماضية لمعرفة توقعات التنسيق لهذا العام.

توقعات الحد الأدني لتنسيق الثانوية العامة العامة المرحلة الأولى 2020

الحد الأدني لكليات الطب 404,5 بنسبة 98,65% الحد الأدنى لكلية طب الأسنان 403,5 إلى 404، بنسبة 98,5 الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 402 درجة بنسبة 98% الحد الأدنى كليات العلاج الطبيعى 401.5 درجة بنسبة 97.9% الحد الأدنى عند كلية الطب البيطري 400 درجة بنسبة 97.56%. الحد الأدنى للقبول بالهندسة 385.5 درجة بنسبة 94%

تنسيق الثانوية العامة 2020

تنسيق الثانوية العامة 2020| تابع الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة لطلاب الثانوية العامة ، وفقد أوضح السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على تنسيق قبول الجامعات، أن تنسيق الثانوية العامة يتم عن طريق تسجيل الطلاب لرغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني عن طريق الاسم ورقم الجلوس أم عن طريق التوجه إلى معامل التنسيق الموجودة بالجامعات في جميع محافظات الجمهورية.

الحد الأدنى للقبول بكليات العلمي علوم عام 2020:

الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 98,4%.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب أسنان 98,3%.

الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 97,9%.