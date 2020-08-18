«تباعد» يشكر مصابي كورونا لإنقاذهم أرواح غيرهم.. تعرّف على السر

أعلن تطبيق «تباعد» المعتمد من وزارة الصحة، أن 15 ألف مواطن سعودي أبلغوا عن إصابتهم بفيروس كورونا عبر التطبيق.

وذكر التطبيق -عبر تويتر- أن 15 ألف مصاب بكورونا استشعروا مسؤولياتهم، وأبلغوا عن إصاباتهم عن طريق التطبيق، قائلًا: «كي تعلم عِظم ما فعلوه، تخيّل.. كم نفسًا أنقذوها».

وأضاف التطبيق، أن «تباعد» متاح للجميع للتعاون على احتواء فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه اختياري وليس إجباريًّا، كما أنه يدعم أكثر من 20 لغة.

ويساعد تطبيق «تباعد» المستخدمين على تلقي تنبيھات في حال مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس كورونا، من خلال الاعتماد على تقنية البلوتوث، إضافة إلى ضمان حماية خصوصية المستخدمين، ويرسل التطبيق إشعارات للمخالطين لتنبيھھم، في حال خالطوا شخصًا تم تأكيد إصابته بالفيروس خلال الـ 14 يومًا الماضية.

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