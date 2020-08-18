بالصور.. القنصل السعودي في موريشيوس يشارك في تنظيف الشواطئ من التسرب النفطي

بناء على دعوة من وزير الخارجية..
شارك القنصل السعودي في موريشيوس أحمد بن سلامة وزوجته، في الجهود التطوعية لتنظيف الشواطئ إثر تسرب مواد بترولية من إحدى السفن.
وذكرت القنصلية السعودية في موريشيوس –عبر تويتر- أن القنصل العام في موريشيوس أحمد بن سلامة وحرمه، وعددًا من منسوبي القنصلية العامة، شاركوا في العمل التطوعي لتنظيف آثار الكارثة البيئية التي ضربت شواطئ موريشيوس نتيجة تسرب المواد البترولية.
وشاركت معظم البعثات الدبلوماسية في هذا النشاط بناء على دعوة من وزير خارجية موريشيوس.
يُشار إلى أن رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوت، أعلن يوم الجمعة الماضي، حالة الطوارئ البيئية، بعد أيام من حادثة انشطار ناقلة نفط يابانية وتسرب النفط منها.
وكانت ناقلة النفط في طريقها إلى البرازيل قادمة من الصين، وهي تحمل 3894 طنًّا من زيت الوقود منخفض الكبريت و207 أطنان من الديزل و90 طناً من زيوت التشحيم.
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