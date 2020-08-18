أعلنتها وزارة الموارد البشرية..

أعلنت وزارة الموارد البشرية، البدء في توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في تسعة نشاطات مختلفة بنسبة 70%، وذلك من بعد غد الخميس. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الأنشطة اللتسعة تشمل: ـ بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات ـ الفواكه والخضار والتمور ـ مواد التنظيف والبلاستيك والصابون ـ الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية ـ المياه والمشروبات Advertisements ـ الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية ـ الألعاب وألعاب الأطفال ـ اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية ـ الكتب والقرطاسية وخدمات الطالب يُشار إلى أن وزير الموارد البشرية، المهندس أحمد الراجحي، أصدر في مارس الماضي، قرارًا بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في تسعة أنشطة مختلفة بنسبة 70%، وذلك اعتبارًا من الأول من المحرم 1442 هـ. اقرأ أيضا: بالأسماء.. الموارد البشرية تقرر توطين منافذ بيع 9 أنشطة «الموارد البشرية» توضح مكاسب السعوديين من توطين منشآت القطاع الخاص

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كانت هذه تفاصيل خبر إليك القائمة.. توطين 9 أنشطة اقتصادية في محلات بيع الجملة والتجزئة بعد غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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