الحصيني: هطول أمطار متفاوتة الشدة ورياح من متوسطة إلى قوية على 10 مناطق

خلال نهار الثلاثاء وليلة الأربعاء..
أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس نهاري اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، مشيرًا إلى هطول أمطار متوسطة الشدة وهبوب رياح متفاوتة على مناطق عدة.
وقال الحصيني –عبر حسابه على تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة، من خفيفة لغزيرة، على أجزاء من جازان وعسير والباحة وغرب نجران والربع الخالي. وكذلك على أجزاء من اليمن والإمارات وسلطنة عمان.
وأشار الحصيني، إلى أنه متوقع أيضًا هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية، على مكة المكرمة والساحل الغربي الشرقية والرياض والقصيم والشمالية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.
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