من الفصول الافتراضية إلى الحضور.. تعرّف على الخطة الدراسية لـ«جامعة بيشة»

التعليم في زمن كورونا، أصبح الشغل الشاغل للجميع، من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، مع الحفاظ على السلامة العامة، وعطفاً على ذلك قام رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي، أمس الإثنين، بعقد اجتماع مع القيادات الأكاديمية بالجامعة، لبحث خطة بدء الدراسة للعام الجامعي الجديد لضمان عودة آمنة للطلاب والطالبات، بشكل يراعي المحافظة على سلامتهم في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ حيث ثمن رئيس الجامعة في بداية الاجتماع التوجيهات الكريمة بشأن استئناف العام الدراسي وفق خطة تعزز من جهود المملكة لتحقيق الأمان الصحي وجودة العملية التعليمية.

وأقرت الجامعة، الخطة المشتملة على تحويل تدريس المقررات النظرية إلى فصول افتراضية من خلال النظام الإلكتروني «البلاك بورد»، ودراسة جميع المقررات العملية والتدريبية والسريرية إلكترونيًا للجانب النظري وحضوريًا للجانب العملي داخل المعامل المتخصصة مع ضرورة مراعاة قواعد التباعد الجسدي والطاقة الاستيعابية للقاعات والمعامل.

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وشهد اجتماع رئيس الجامعة مع القيادات الأكاديمية بجامعة بيشة، مناقشة ضوابط سير العملية التعليمية بمقررات التعليم الإلكتروني، وخطة تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على أنظمة التعليم الإلكترونية.

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