أمانة المدينة المنورة ترد على الفيديو المتداول بشأن «جدار طريق جامعة طيبة»

وسط تفاعل منصات التواصل الاجتماعي..
ردّت أمانة المدينة المنورة على فيديو متداول لمواطن فوجئ بوجود جدار يغلق الطريق الواقع خلف جامعة طيبة، دون وجود لوحات إرشادية او تحذيرية.
وذكرت الأمانة –عبر تويتر- أنها تود الإفادة بأن الأعمال الجارية هي لتنفيذ «عبارة» لتصريف مياه الأمطار والسيول، ويتم القيام بتلك الأعمال وفق اشترطات السلامة.
وأضافت أمانة المدينة المنورة، أنه توجد لوحات إرشادية وحواجز في بداية الطريق لمنع دخول السيارات لمنطقة العمل.
من جانبهم، تفاعل المغردون مع ردّ أمانة المدينة، وقال المغرد الجهني «للأمانة أنا من سكان حي طيبة، وكلامك صح، اللوحات الإرشادية والحواجز في بداية الطريق لمنع دخول السيارات لها فترة طويلة موجودة، وهذا داخل من بين الحواجز ويعتبر مخالفًا، المفروض يسأل عن سبب نشر الفيديو؟».
وكان تم تداول مقطع مصوَّر لأحد المواطنين قال فيه إنه فوجئ بوجود الجدار دون وضع لوحات تحذيرية.
#فيديو— قــروب أهــل المـديــنــة 🇸🇦🇸🇦 (@Group_madinah) August 17, 2020
مواطن يتفاجاء بجدار يُغلق الطريق و بدون لوحات إرشادية او تحذيريه تفيد بأن هناك جدار ؟؟@eMoroor
#جامعة_طيبة #المدينة_المنورة pic.twitter.com/Peq0YK7IT3
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