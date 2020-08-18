«بن بريك»: جهات معادية للسعودية يقلقها تنفيذ اتفاق الرياض

أكد نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، اليوم الثلاثاء، أن هناك جهات معادية للسعودية يقلقها تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال بن بريك، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التصعيد الفاضح الخارق لاتفاق وقف إطلاق النار المتكرر في شقرة والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح عشرة من خيرة أبناء الجنوب تقبلهم الله، دليل قاطع على أن هناك جهات خارجية معادية للرياض تدير تلك القوات يزعجها ويقلقها تنفيذ اتفاق الرياض».

وأضاف بن بريك: «نضع ثقتنا كاملة بالسعودية لوضع حد للخروقات المتكررة».

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ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية المملكة العربية السعودية في الخامس من نوفمبر 2019، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس من العام ذاته، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام، وأسفرت عن سقوط 40 قتيلًا و260 جريحًا، بحسب الأمم المتحدة.

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