«حساب المواطن» يوضح موقف صرف الدعم حال وفاة ربّ الأسرة

يُتخذ القرار بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية..
أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال وفاة ربّ الأسرة «المستفيد الرئيس» سيتم وقف صرف الدعم بشكل تلقائي.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًّا على سؤال بهذا الخصوص: «سوف يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية».
جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين حول استمرار صرف الدعم في حال وفاة ربّ الأسرة من عدمه.
من جهة أخرى، أوضح البرنامج أنه لا يوجد تاريخ معين لفتح التسجيل، وأنه تتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.
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