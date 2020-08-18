السعودية اليوم / أكثر من 157 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في عسير



أبها 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في مدينة أبها أكثر من 157 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها وزارة الصحة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس

// انتهى //

13:54ت م

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أبها 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسبلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في مدينة أبها أكثر من 157 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.يُذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها وزارة الصحة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، والذي يتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //13:54ت م0094

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