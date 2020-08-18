

عرعر 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

اعتمد مدير عام ‫تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ .

وأوضح متحدث التعليم بالمنطقة خالد المضياني أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام ‫نور، كما يمكن الاعتراض إلكترونياً من حساب المعلم والمعلمه في "نظام نور" حتى تاريخ 6 - 1 - 1442 هـ.

// انتهى //

13:41ت م

0089





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.