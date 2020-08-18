السعودية اليوم / اتحاد وكالات الأنباء يستضيف أمين رابطة العالم الإسلامي الخميس المقبل



جدة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

يستضيف اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، الخميس المقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وتأتي الاستضافة في نسختها الـثانية من سلسلة منتديات الاتحاد الإعلامية التي ينظمها "عن بُعد" عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثلين عن الوكالات الوطنية الأعضاء في الاتحاد، وشخصيات قيادية في منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، إلى جانب وزراء ومعنيين من العالم الإسلامي.

وسيتحدث أمين عام رابطة العالم الإسلامي عن التعايش بين أتباع الديانات والثقافات، إضافة إلى جهود الرابطة في دعم وترسيخ الحوار والتعايش وتحسين الصورة الذهنية عن الإسلام والمسلمين، كما سيشهد المنتدى حواراً مفتوحاً لمناقشة أبرز التساؤلات في هذا الشأن.

وأعرب الاتحاد بهذه المناسبة عن شكره وتقديره للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي, ولمندوبي الدول الأعضاء لدى المنظمة ومديري وكالات الأنباء الوطنية في الدول الأعضاء.

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13:23ت م

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